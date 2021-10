Lazio - Fiorentina, Pedro: "Abbiamo una mentalità forte. Gol? Fa sempre bene"

L'ha risolta lui, Pedro con il suo sinistro non ha lasciato scampo a Terraciano e ha regalato una vittoria importantissima alla Lazio contro la Fiorentina. Proprio il numero 9 al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "E' stata una giocata molto bella, sono molto contento di aiutare la squadra ma la cosa più importante oggi era vincere, l'abbiamo fatto, siamo tutti contenti e dobbiamo continuare così. Dobbiamo migiorare in trasferta dove soffriamo molto, dobbiamo migliorare l'atteggiamento e capire che tutte le gare sono importanti.

Sappiamo che in trasferta le gare sono più difficili che in casa ma stiamo lavorando, abbiamo parlato come gruppo in ritiro e con il mister e stiamo lavorando tutti i giorni per migliorarci. Penso che la squadra è forte. Sapevamo che questa era una gara importante per noi anche perché la Firoentina è una squadra che gioca bene, nessuna gara è facile in Serie A. La squadra ha una mentalità molto forte e dobbiamo migliorare come detto sprattutto in trasferta. Fare gol è importante per me e per un attaccante ma l'importante era prendere i tre punti e sono arrivati".

ATALANTA - "Sappiamo che sarà una gara tosta a Bergamo per come giocano ma questi due tre giorni dobbiamo lavorare per fare una buona partita e andare avanti in classifica".

Lo spagnolo ha parlato anche ai microfoni di Dazn: "Sono molto contento per aver aiutato la squadra con il gol ma era imporatnte ottenere i tre punti e siamo contenti per la vittoria. Il gol? Adamonis mi ha detto che l’avrebbe parata (ride, ndr). Ho visto la porta e ho provato, è andata bene. Fa sempre bene a un attaccante fare gol. Sono destro ma ci provo sempre anche con il sinistro. Dopo la partita di Verona era importante oggi, siamo tutti contenti. Siamo un gruppo forte, c’è una mentalità forte. Dobbiamo migliorare qualcosa, l’idea del mister è nuova ma penso che abbiamo una buona mentalità per fare bene. Scambio la maglia con Odriozola che conosco bene, anche Callejon con cui ho giocato in Nazionale. Sono due belle persone e ottimi giocatori".

