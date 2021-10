Lazio - Fiorentina 1-0, Pedro ferma i viola: la gallery de Lalaziosiamonoi.it

Pedro firma il gol vittoria per la Lazio che rialza così la testa dopo la brutta battuta d'arresto al Bentegodi contro il Verona. I biancocelesti passano sulla Fiorentina per 1-0 nello scontro diretto all'Olimpico e tornano in gara per il quarto posto. Nel weekend i capitolini andranno a Bergamo per cercare di chiudere al meglio questa settimana turbolenta. Rivivi il match contro i viola attraverso gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.