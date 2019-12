Pellegrini: “Acerbi e Immobile i segreti di questa Lazio”

La Lazio è in Arabia Saudita, la testa concentrata sull'importantissimo impegno di domenica contro la Juventus. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Pellegrini: “La Lazio può togliersi molte soddisfazioni, sicuramente per lo scudetto Juventus e Inter sono più attrezzate ma l'appetito viene mangiando. Quando sei lì a ridosso selle big cresce lo stimolo di rimanere in alto. Poi ovviamente ci sono le variabili, però se batti la capolista tutte le energie si moltiplicano. Non si ottengono otto vittorie consecutive per caso, la svolta è stata la rimonta contro l'Atalanta: al termine di quella partita la Lazio ha trovato nuove energie, capendo di essere seconda a pochi. La continuità di prestazione è l'unico segreto. Poi la differenza la fanno i singoli: se tutti, ad esempio, avessero la mentalità di Acerbi farebbero la differenza in modo ancora più evidente. Lui e Immobile sono i segreti di questa Lazio. Ciro è in fiducia, ha acquisito la giusta maturità per gestire ogni situazione”.

