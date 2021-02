Petrachi vince, la Roma perde: "Giustizia è stata fatta"

Petrachi vince, la Roma perde. La società giallorossa dovrà infatti risarcire l'ex direttore sportivo per una somma pari a circa 5 milioni di euro per "ingiusto licenziamento". Queste le parole del ds rilasciate al Corriere dello Sport in merito: "Giustizia è stata fatta, ma resta il rammarico per come è andata a finire, per tutti i momenti brutti che sto vivendo, l’idea di essere stato allontanato mi ha fatto star male. Ero convinto di poter fare bene, nella Roma ci sarei voluto rimanere e ci tenevo tanto, ma resta il fatto che mi sono ripreso quello che mi era stato tolto".

