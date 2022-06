Platense, Zarate si presenta: “Mi sento un ragazzo di 20 anni”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

C'è una nuova avventura in vista per Mauro Zarate. Dopo la breve esperienza non fortunatissima in Brasile con la Juventude, il fantasista argentino ha firmato con un nuovo club, l'ennesimo della sua carriera. L'ex Lazio, Inter e Fiorentina è passato agli argentini del Platense scegliendo ancora la sua maglia numero 10. Ritorno in patria dunque per il classe 1985 che, nel corso della conferenza stampa di presentazione, si è detto carico per questa sua nuova esperienza: "Darò alla Platense tutto ciò che ho in testa. Mi sento come un ragazzo di 20 anni. Sto bene. Non sono molto lontano dalla forma che vorrei. Mi piace molto fare le cose per bene. Arriveranno tempi difficili in cui i più grandi devono imporsi".