Pogba, il fratello Mathias pronto a rivelazioni scomode: "Dirò tutto su lui, Rafaela Pimenta e Mbappè"

© foto di Roselli/LR Press

Una bomba pronta a esplodere su Paul Pogba e non solo. Mathias Pogba, fratello maggiore del calciatore della Juventus, ha infatti postato sul suo profilo Instagram un video, in italiano, inglese e spagnolo, dove promette rivelazioni importanti non solo sul fratello ma anche sull'agente Rafaela Pimenta e su Mbappè: "Presto farò delle rivelazioni importanti su Pogba e su Rafaela Pimenta, quella che è oggi il suo agente, la persona che lui chiama la sua seconda madre e che oggi è l'agente più potente al mondo. Per chi non mi conoscesse, sono un calciatore professionista e anche il fratello maggiore di Paul Pogba. Il pubblico francese e italiano, i compagni di squadra, gli sponsor, la Francia e la Juventus devono sapere alcune cose. Voglio fare queste rivelazioni e poi saranno gli altri a decidere se merita il suo posto nella Francia e l'onore di giocare in Coppa del Mondo. Se merita di essere un titolare alla Juventus, se è una persona affidabile, se è la persona che qualsiasi giocatore merita di avere al suo fianco", queste le sue parole.