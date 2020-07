Polisportiva, il lancio della Lazio Paracadutismo a Castel Giubileo - GALLERY&VIDEO

Al posto della rievocazione della corsa podistica del 1900 a Castel Giubileo si tiene l'esibizione della Lazio Paracadutismo e la presentazione dell'area in cui nascerà la cittadella della Polisportiva Lazio. In chiusura anche una battuta del presidente della Lazio Paracadutismo, Lino Della Corte, al termine del lancio eseguito mostrando una bandiera biancoceleste di 20 metri quadri raffigurante Luigi Bigiarelli: "Anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere di rappresentanti delle aquile. Qui ci sono due atleti della nazionale italiana che hanno vinto molti titoli. Noi siamo molto contenti, questo lancio lo dedico a Francesco Bellini e a Cecilia, perchè hanno fatto qualcosa da Lazio. Per noi è un onore saltare per la Lazio".

