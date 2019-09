Politica / Centrodestra, incontro Berlusconi - Salvini: Fi in piazza a ottobre

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incontrati oggi a Milano, nella casa milanese del primo. Un incontro cordiale che ha come primo frutto la presenza di Forza Italia alla manifestazione contro il governo convocata da Salvini per il 18 ottobre.

L'INCONTRO - Si parla di un confronto a tutto campo, a partire dalle elezioni regionali. Forza Italia e Lega hanno confermato la volontà di andare uniti nei prossimi appuntamenti elettorali convinte che un eventuale risultato positivo risultato non potrà non avere conseguenze sul governo. Salvini e Berlusconi hanno parlato anche di nuova legge elettorale, che deve favorire accordi di programma prima del voto e consentire ai cittadini di scegliere prima delle elezioni da chi essere governati. La preferenza è per il maggioritario contro le ipotesi di un sistema elettorale di tipo proporzionale.

LA LEGGE ELETTORALE - Il maggioritario è il sistema su cui spingono Salvini e Meloni per evitare che Berlusconi possa essere una sponda per le manovre del Conte bis contro i sovranisti. Un nuovo proporzionale puro o quasi, rimescolerebbe le carte in modo incontrollabile e quella che oggi secondo tutti i sondaggi sarebbe la maggioranza in Parlamento (Lega e Fdi), con un nuovo sistema elettorale potrebbe non essere più autosufficiente. Per questo Salvini e Meloni pronti a tornare al centrodestra allargato e a evitare la campagna acquisti verso i 'sovranisti' azzurri.