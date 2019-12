Politica / Governo, il ministro Fioramonti a Conte: "Lascio l'incarico"

Poco dopo le 23 della sera di Natale Palazzo Chigi ha confermato le dimissioni del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti. Una lettera, inviata dall'ormai ex ministro al premier Giuseppe Conte, spiega i motivi della scelta, legata ai pochi fondi inseriti in manovra. Le dimissioni non avrebbero però un sapore antigovernativo. Fioramonti andrebbe a costituire un gruppo alla Camera a sostegno del premier come embrione di un nuovo soggetto politico. Per la successione al ministero dell'Istruzione il nome in pole è quello di Nicola Morra, attuale presidente della Commissione parlamentare antimafia.