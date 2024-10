Ponciroli: "Lazio bella ed efficace. Juve rosa lunga, gli servirà ritmo e..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha espresso il suo pensiero sulla prossima gara che affronterà la Lazio in campionato. All'Allianz Stadium, infatti, ci sarà la Juventus di Thiago Motta ad accogliere la sorprendente formazione di Marco Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni sulla sfida.

“Thiago Motta non è particolarmente preoccupato, fin dal primo giorno ha dimostrato che può attingere anche dalla Next Gen o inventarsi una soluzione differente. Sicuramente sono assenze pesanti ma la Juve ha un roster lungo e profondo, affrontando la Lazio con delle soluzioni valide. Credo sarà un’occasione per Douglas Luiz, sarei molto sorpreso non giocasse titolare. Magari si può sbloccare, può diventare la sua grande serata ma stiamo tranquilli, gli infortuni fanno parte del corso di una stagione, non sono preoccupato dalle tante assenze. Thiago Motta mi sembra uno che sa esattamente come affrontare queste situazioni”.

“Baroni sta facendo girare moltissimo i giocatori a disposizione e questo gli offre tante soluzioni, la Lazio corre tantissimo e ha delle ripartenze fantastiche, gioca molto sulle fasce e bisogna giocare allo stesso ritmo. Sono contentissimo per Baroni, sembrava uno scappato di casa per come è stato accolto, invece sta allenando molto bene la Lazio. Bisogna sempre dare il tempo alle persone per dimostrare il loro valore, Baroni sta coniando una Lazio bella da vedere ed efficace, con giocatori non straordinaria ma che credono nel progetto. Con la Lazio ci vorrà ritmo”.