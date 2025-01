Porto, il ds Zubizarreta sul ritorno all'Olimpico: "Dopo la gara con la Lazio..."

Il porto tornerà all'Olimpico per affrontare la Roma nei playoff di Europa League, in palio c'è la qualificazione agli ottavi. Ai microfoni di Sky Sport, il ds del club portoghese ha commentato a caldo il sorteggio che si è tenuto in mattinata a Nyon. Queste le parole di Zubizarreta: "Una partita che vale la Champions League, il Porto torna a Roma dopo aver sfidato la Lazio in una partita importante. Non ci sono favorite, entrambe le squadre arrivano da due inizi di stagione complicate dopo i cambi di allenatore”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE