Porto - Inter, è caos biglietti: in 1.000 rischiano di rimanere fuori

Il match di Champions League tra Porto e Inter si annuncia essere di fuoco, non solo in campo ma anche sugli spalti. Nelle ultime ore infatti la società portoghese ha comunicato che i tifosi interisti che hanno acquistato un tagliando fuori dal settore ospiti non potranno entrare all'interno del Do Dragao.

"Considerato il numero di sostenitori ospiti previsti per la partita Porto Fc-Inter Fc del 14 marzo 2023, il Porto Fc, ribadendo le informazioni fornite nel processo di vendita, informa che: i biglietti per tutti i settori dell’Estadio do Dragao sono a uso esclusivo dei tifosi del Porto Fc, a eccezione dei posti destinati ai tifosi ospiti e inviati al club ospite per la vendita; in tale senso, per motivi di sicurezza, l’accesso all’impianto sportivo non sarà consentito ai tifosi della società ospite in possesso di biglietti non acquistati direttamente presso l’Inter Fc", si legge nella nota.

Sono quindi circa 1.000 i supporter nerazzurri che rischiano di rimanere fuori con la Curva Nord pronta a disertare la gara. Per questo nel pomeriggio ci sarà una riunione straordinaria tra le due società per provare a risolvere la situazione.