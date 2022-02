Porto - Lazio, Sarri: "Passo avanti a livello di personalità. Ora testa a Udine"

Prima le rete di Zaccagni, poi la doppietta di Toni Martinez che permette al Porto di vincere la gara d'andata contro la Lazio. La qualificazione adesso si giocherà a Roma dove i biancocelesti dovranno segnare due reti per passare il turno. Questa la disamina del tecnico Maurizio Sarri ai microfoni di Lazio Style Radio: “Abbiamo fatto un passo in avanti a livello di personalità contro una squadra forte e in uno stadio difficile e lo abbiamo fatto bene. Dispiace aver chiuso il primo tempo sull’1-1 perchè abbiamo avuto le occasioni per andare sul 2-0. Se devo fare un appunto è l'approccio non cattivissimo all'inizio del secondo tempo. Quando abbiamo preso il gol dello svantaggio abbiamo sbandato per cinque minuti nel finale abbiamo avuto la palla per pareggiarla con Felipe Anderson. Quella di ritorno sarà una gara difficile, ma ora dobbiamo solo pensare a Udine. Il Porto è una squadra forte, negli ultimi 11 mesi ha eliminato la Juventus e il Milan dalla Champions, non è semplice venire a giocare qui. A livello di mentalità e di certezze sembriamo in crescita ora dobbiamo evitare ricadute e per questo ripeto che dobbiamo pensare solo a Udine".

APPROCCIO - "L’apporoccio deve essere quello di oggi, quando giochiamo al 100% siamo competitivi possiamo giocare contro ogni squadra la cosa difficile è tirare fuori sempre il massimo. Negli ultimi tre mesi a livello mentale abbiamo sbagliato una gara sola, ora dobbiamo azzerare questa gara e buttare la mente, la testa, la voglia di risultato in campionato. Oggi non abbiamo concesso tanto a una squadra che di solito è molto pericolosa, dispiace perchè abbiamo preso due gol che si potevano evitare, questo vanifica una prestazione difensiva di buon livello".

RITORNO - “Pensiamo solo a Udine, spero che il popolo della Lazio venga allo stadio e ci dia un grande aiuto come fa di solito. C’erano anche stasera e li abbiamo sentiti per tutta la gara, sul loro apporto non ho grandi dubbi ma il messaggio che do alla squadra è quello di pensare a Udine"

Il tecnico biancoceleste è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una buona partita contro una squadra forte. Dispiace che il primo tempo sia finito in parità, perché potevamo chiuderlo abbondantemente sopra. L'unico difetto è stato l'approccio del secondo tempo. Era chiaro che sarebbero partiti forte. Anche dopo abbiamo sbandato cinque minuti, ma poi alla fine la squadra l'ha ripresa in mano e siamo andati vicino a pareggiarla con Felipe e creato le stesse palle gol loro. Ora dobbiamo metterci una pietra sopra e pensare a Udine. La squadra ha giocato con personalità in uno stadio difficile. In gare come queste tre o quattro mesi fa avremmo avuto più difficoltà"

RITORNO - "Intanto dobbiamo fare gol per metterci alla pari. Con il nuovo regolamento un risultato come questo che poteva essere buono ora non lo è. Questa è una squadra tecnica, se gli lasci spazi diventa difficile".

TRIDENTE LEGGERO - "Hanno fatto bene per le caratteristiche che hanno, non possono essere Immobile, ma hanno creato presupposti per fare anche di più".

IMMOBILE - "Domani parlerò con il dottore e sentireremo le ultime notizie".