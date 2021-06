Porto, Pinto da Costa ironizza: "Conceicao non ha firmato prima perché era a Roma"

Il futuro di Sergio Conceicao non sarà né in Italia né in Spagna. Come annunciato ufficialmente oggi, rimarrà al Porto fino al 2024. Negli ultimi giorni si era pensato che il tecnico potesse allontanarsi dal Portogallo per una nuova avventura: sia il Napoli che la Lazio avevano provato a sondare il terreno, ma anche il Siviglia. Il presidente Pinto da Costa, dopo aver ufficializzato il rinnovo, non ha evitato di lanciare qualche frecciatina tramite l'emittente ufficiale dei Dragões: "E' con enorme gioia che suggelliamo questo nuovo contratto. Fino a cinque minuti prima che fosse annunciato il prolungamento in tv si diceva che andare avanti con Sergio sarebbe stato molto difficile. E' stato un bene che non aveva già firmato, così Sergio ha avuto modo di conoscere l'Europa. Era a Napoli, Roma, Siviglia, Madrid... a firmare contratti (ride, ndr)".