UFFICIALE | Conceiçao, nessun futuro in Italia: l'ex Lazio rimane in Portogallo

Non ci sarà l'Italia nel futuro di Sergio Conceiçao. Almeno per quanto riguarda i prossimi tre anni. Il tecnico ha firmato un triennale con il club e sui canali social è arrivata l'ufficialità. L'ex esterno di Lazio, Parma e Inter è al Porto dal 2017. Con i Dragões ha vinto due campionati, due supercoppe portoghesi e una Coppa del Portogallo. Nel campionato che si è da poco concluso, invece, ha eliminato la Juventus agli ottavi di finale di Champions League. Conceiçao, che sembrava destinato ad approdare sulla panchina del Napoli, ha preferito rimanere in Portogallo.

𝓐 𝓱𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓬𝓸𝓷𝓽𝓲𝓷𝓾𝓪...



FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato#FCPorto #ComoNósUmDeNós pic.twitter.com/UT84q4XLg1 — FC Porto (@FCPorto) June 5, 2021

