Nazionale, la Lazio esalta bomber Immobile: “Brilla con gli Azzurri” - FOTO

Non c'era modo migliore per prepararsi agli Europei. Un gol, un assist, tanta corsa e tanto spirito di sacrificio per Ciro Immobile, uno dei trascinatori dell'Italia nell'amichevole di ieri sera contro la Repubblica Ceca. L'attaccante della Lazio apre le danze nel primo tempo con un destro sotto misura. Nella ripresa è suo il tocco che lancia in porta Insigne per il gol del 3-0. Se Mancini aveva bisogno di riposte, le ha avute. King Ciro scalda i motori, è pronto a prendersi la Nazionale e i prossimi europei. La Lazio lo ha omaggiato con un bel post sui suoi canali social: "Ciro Immobile brilla con gli Azzurri".