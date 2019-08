Preliminari Champions, primo verdetto sorride alla Lazio: Olympiacos avanti

Prima serata di verdetti per quanto riguarda i preliminari di Champions, con la Lazio interessata in relazione al discorso teste di serie per l'Europa League. La condizione necessaria affinchè i biancocelesti siano nell'urna uno è che Olympiacos, Bruges e Ajax abbiano la meglio nei loro confronti. Il primo bilancio premia la squadra di Inzaghi perché l'Olympiacos, dopo aver vinto all'andata 4-0, si è ripetuto per 2-1 in casa del Krasnodar strappando il pass per i gironi della principale competizione europea. Le altre due qualificate sono la Dinamo Zagabria che pareggia in casa del Rosenborg 2-2 (andata 2-0) e la Stella Rossa in virtù dei gol in trasferta sullo Young Boys (2-2 all'andata e 1-1 a Belgrado). Domani ci saranno tutte le altre gare e la Lazio saprà la propria urna al sorteggio di venerdì.

