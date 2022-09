Premier League, Andreas Pereira protagonista assoluto: la statistica

La Premier League è il posto nel mondo di Andreas Pereira. L’ex centrocampista della Lazio ha trovato la sua dimensione al Fulham, qui riesce a esprimere al meglio le sue qualità sfoggiando il talento che da sempre gli viene riconosciuto ma che in passato non è riuscito sempre a far emergere. Si sta rendendo sempre più protagonista con le sue prestazioni e le sue giocate, tanto da divenire l’unico giocatore, nel campionato inglese, ad aver creato più occasioni da gol in questa stagione. A riportare il dato è WhoScored.

