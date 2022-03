Premier League, cambia il numero di sostituzioni. Covid, test solo ai sintomatici

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In un incontro andato in scena nella giornata di oggi, la Premier League ha assunto nuove decisioni per la prossima stagione, che sono state annunciate in un comunicato ufficiale. "I club - si legge - hanno deciso di modificare le regole relative alle sostituzioni. A partire dalla prossima stagione, le squadre potranno utilizzare 5 sostituzioni, effettuabili in 3 occasioni durante la partita, con un'ulteriore opportunità durante l'intervallo. Nella distinta potranno essere nominati un totale di 9 sostituti".

Nella stessa nota vengono anche comunicate le date del calciomercato: la finestra estiva 2022 si aprirà il 10 giugno e si chiuderà alle 23.00 del 1° settembre in linea con altri campionati europei. Infine, la Premier League ha annunciato una modifica sul protocollo Covid: dal 4 aprile non saranno effettuati più i due test settimanali sui giocatori e sui membri dello staff dei vari club. Saranno, invece, testati solo i casi sintomatici. Non ci sarà più l'obbligo di green pass per accedere nei centri d'allenamento e negli stadi.

