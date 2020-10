Premier League, che attacco di Bielsa a Guardiola: "Ha rovinato il calcio"

Leeds United e Manchester City sono pronte a sfidarsi quest'oggi alle 18.30. A far rumore prima della gara sono state le parole del tecnico argentino Marcelo Bielsa, che ai microfoni di Dazn ha attaccato il collega avversario Guardiola con delle frasi molto dure: "Guardiola ha fatto molti danni al calcio perché, involontariamente, ha inventato un sistema che è il modo in cui si difende una sua squadra. Una cosa è Klopp, una cosa è Guardiola e un'altra sono io. Non riesco a considerarmi in un piano di confronto o di uguaglianza con loro". Il "Loco" non si smentisce, chissà come reagirà il collega Guardiola non appena ne avrà l'occasione.



