DIRETTA - Calciomercato Lazio: Queiros o Sarr per il colpo last-minute in difesa, Caicedo in bilico

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - Secondo Repubblica, Jean-Daniel Akpa Akpro sarebbe entrato nei radar del Benevento. L'eventuale operazione, tuttavia, è tutt'altro che semplice: i giallorossi non hanno più alcun posto disponibile nella propria lista per il campionato. Nel caso in cui dovesse realmente arrivare l'ex Tolosa, un altro calciatore dovrebbe lasciare il club.

"Il mercato in entrata lo considero chiuso". Le parole del ds Igli Tare non dovrebbero lasciare spazio ad alcun dubbio. Tuttavia, rimane in piedi l'ipotesi di un colpo last-minute, in difesa. Le voci in merito continuano a girare da giorni, e l'emergenza scoppiata in settimana non ha fatto altro che accentuarle. Sarebbe stato riproposto alla dirigenza biancoceleste il profilo di Diogo Queiros, classe '99. Gioca nel Porto e il suo agente è Jorge Mendes, motivo in più per pensare a un suo approdo a Roma. Circola nuovamente la candidatura di Malang Sarr, ex centrale del Nizza e gestito da Federico Pastorello. Ha da poco firmato un contratto col Chelsea, che però vorrebbe girarlo in prestito. Entrambi sono giocatori under 22 che, dunque, non occuperebbero posti tra gli over 22 della lista del campionato.,

LE USCITE - Sembra essere tramontata l'ipotesi Juventus per Correa: il presidente Lotito non ha accettato il prestito oneroso e il riscatto proposti da Agnelli. I bianconeri avrebbero pagato il 'Tucu' spalmando i costi negli anni, alla fine hanno virato su Chiesa. In bilico anche Caicedo, destinato a rimanere a meno che non si decida di escluderlo dalla lista "campionato". Ufficializzata la cessione di Falbo, ex Primavera, alla Viterbese. Igli Tare sta tentando di piazzare Riza Durmisi al Cadice, mentre è saltato il ritorno di André Anderson alla Salernitana. Rimane sospeso il futuro di Quissanga Bastos che, dopo esser stato per lungo tempo con le valigie in mano, ora è stato richiamato dal tecnico per sostituire l'infortunato Radu, e rischia di giocare da titolare anche domani contro l'Inter. Potrebbe partire, infine, Jordan Lukaku. Il belga s'è fermato da giorni, non è chiaro se per motivi fisici o disciplinari. Dopo il trasferimento al Newcastle, saltato a gennaio 2019, quella attuale potrebbe essere la sessione di calciomercato giusta per farlo partire.

