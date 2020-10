Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Il Cadice su Durmisi"

Lavora incessantemente alle cessioni la Lazio, dopo aver messo a segno quello che, stando alle parole di Tare, potrebbe essere l'ultimo colpo in entrata con Andreas Pereira. Con le valigie in mano ci sono Bastos e Durmisi. Il primo ieri è dovuto entrare in campo vista l'emergenza in difesa per Inzaghi e non ha ancora trovato un accordo definitivo con le sue pretendenti. Per il secondo invece si è aperta una nuova possibilità in Liga. Stando a quanto riportato da La Razon, sul danese sarebbe piombato il neopromosso Cadice, alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio la massima divisione spagnola. L'esterno sinistro conosce bene il campionato spagnolo avendo giocato nel Betis e porterebbe esperienza alla formazione andalusa.

