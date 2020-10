Lazio - Inter, incognita Radu: Inzaghi e il rebus difesa

E' una vigilia tormentata quella di Simone Inzaghi. Per la sfida di domani contro l'Inter, il tecnico della Lazio ha i giocatori contati. Soprattutto in difesa, dove, si devono valutare le condizioni di Stefan Radu, uscito acciaccato dalla partita con l'Atalanta. Il romeno ieri è rimasto a riposo: si capirà quest'oggi se sarà arruolabile per la trasferta di domani. La prima ecografia, come riporta la rassegna di Radiosei, avrebbe scongiurato lesioni: si attendono conferme nella giornata di oggi. Bastos nel frattempo resta in preallarme ed è già pronto ad occupare la posizione di centrale di sinistra. L'altra opzione è scalare Parolo come centrale di difesa e spostare Acerbi sul centro-sinistra: non di certo la soluzione ideale per la partita contro l'Inter. Tutto passerà per le risposte del Boss, di Stefan Radu. Poi, ci sarà la sosta e Inzaghi potrà rifiatare nell'attesa di riabbracciare Hoedt e Luiz Felipe.

