Lazio, Acerbi dopo la convocazione in Nazionale: "Sempre un onore" - FT

Il mister dell'Italia Roberto Mancini in serata ha diramato la lista dei convocati in vista degli impegni della Nazionale, in amichevole e in Nations League, in programma ad ottobre. Nei 34 c'è ovviamente Francesco Acerbi che ormai è azzurro in pianta stabile. Il difensore della Lazio ha risposto alla convocazione con un post social: "Indossare questi colori è sempre un onore".

