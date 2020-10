Muriqi, convocazione a sorpresa con il Kosovo per il biancoceleste

Convocazione a sorpresa quella appena arrivata per Vedat Muriqi. Il giocatore della Lazio infatti nonostante abbia ormai fatto le visite mediche e sia guarito dal coronavirus è ancora ai box per un infortunio rimediato quando era ancora in Turchia. Il ct del Kosovo tuttavia ha deciso di convocarlo per gli impegni contro la Macedonia del Nord (playoff di Euro2020) e contro Grecia e Slovenia in Nations League.

Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Muric, Bekaj, Ujkani

DIFENSORI: Vojvoda, Hadergjonaj, Kololli, Paqarada, Rrahmani, Aliti, Dresevic

CENTROCAMPISTI: Shala, Rashkaj, Voca, Kryezu, Celina, Hasani, Zeneli, Rashani, Loshaj, Kastrati, Berisha, Zhegrova, Muslija

ATTACCANTI: Muriqi, Nuhiu

La Lazio riabbraccia Lulic: "Il Capitano è tornato!" - FOTO

Lazio, l'acquisto di Pereira rimarcato dall'account ufficiale della Champions League - FT

Torna alla home page