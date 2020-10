Inter, Vidal ci prova per la Lazio. Anche Gagliardini verso la conferma: il punto

Vuole esserci a tutti i costi Artutro Vidal nella sfida di domani tra Lazio e Inter. Il centrocampista nerazzurro ha dato buone risposte nell'allenamento di ieri e viaggia verso una conferma da titolare. Decisiva sarà la rifinitura di oggi per capire se il cileno partirà dalla panchina o in campo dal 1'. Conte vuole un centrocampo fisico contro la Lazio e allora probabilmente sarà confermato anche Gagliardini nell'undici iniziale. Eriksen partirà dalla panchina, Nainggolan è sul mercato e non sarà della sfida. L'altro posto a centrocampo se lo contendono Sensi e Barella. Sulle fasce Perisic e Hakimi. In difesa torna Bastoni sul centro-sinistra, de Vrij centrale e Skriniar sul centro-destra. Lo slovacco alla fine resterà all'Inter (l'offerta del Totthenam non è stata reputata congrua).

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Perisic; Sensi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Radu, Ranocchia, Young, Pirola, D'Ambrosio, Dalbert, Kolarov, Brozovic, Barella, Eriksen, Sanchez, Pinamonti.

