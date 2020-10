UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Falbo saluta e va alla Viterbese

Luca Falbo saluta la Lazio e approda in prestito secco alla Viterbese dove raggiunge altri ex biancocelesti come Rossi, Tounkara e Bezziccheri. L'operazione è stata conclusa nelle scorse ore ed è diventata ufficiale stamattina con un comunicato apparso sul sito del club gialloblu che milita nel girone C di Serie C: "La società U.S. Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Luca Falbo entra a far parte della rosa gialloblù. Il calciatore arriva in prestito dalla S.S. Lazio. Luca Falbo, nato a Chivasso il 21 febbraio 2000, è cresciuto nelle giovanili della S.S. Lazio e arriva alla Viterbese dopo aver disputato l’ultima stagione sportiva con la formazione Primavera del club bianco-celeste. Costantemente nel giro della prima squadra Luca Falbo ha esordito in Europa League il 12 dicembre 2019 nel match contro il Rennes mentre lo scorso 20 luglio nella partita contro la Juventus ha collezionato la prima presenza in Serie A. A Luca un grande in bocca al lupo da tutta la società gialloblù per questa nuova avventura".