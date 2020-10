Calciomercato Lazio, il futuro di Bastos in bilico. E ora anche Lukaku rischia la cessione

Bastos sospeso tra mercato e campo. Nel momento in cui aveva le valigie pronte, è stato richiamato d'urgenza per giocatore contro l'Atalanta, sostituendo Radu a gara in corso. Il difensore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, attende di conoscere il proprio futuro, ma per il momento neanche lui sa cosa avverrà. Oggi verrà inserito nuovamente tra i convocati di Simone Inzaghi e rischia di giocare contro l'Inter per via dell'emergenza difensiva. Frequentemente associato a club turchi e arabi, le operazioni non si sono mai concretizzate. Ed è toccato a Wallace sbloccare il mercato in entrata: il brasiliano, che ha firmato col Malatyaspor, ha permesso a Hoedt, Fares e Pereira di sposare la Lazio. L'olandese non si è ancora sottoposto alle visite mediche, potrebbe essere comunque tesserato entro lunedì. L'esterno sarà convocato oggi per la prima volta, mentre Andreas Pereira è arrivato giovedì a Ciampino, ha effettuato ieri i test, ma non si è ancora mai allenato e non verrà inserito nella lista per il big match di domenica pomeriggio.

LUKAKU A RISCHIO - A rischiare la cessione, a sorpresa, Jordan Lukaku. Il belga aveva dato segnali di affidabilità in ritiro, per poi fermarsi nei giorni scorsi, non è chiaro se per motivi fisici o disciplinari. In questo momento la sua presenza nella lista per il campionato non sarebbe più certa, con delle squadre che avrebbero mostrato un interesse nei suoi confronti. Nel gennaio del 2019 saltò il trasferimento al Newcastle dopo le visite mediche, non superate. La sessione attuale di calciomercato potrebbe decretare la fine della sua esperienza in biancoceleste.

