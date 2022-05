Premier League, il City è campione d'Inghilterra: il Liverpool si ferma a -1!

Fonte: LaPresse

Il Manchester City ha vinto l'ultima gara di Premier League, 3-2 in casa contro l'Aston Villa, ed è campione d'Inghilterra. I ragazzi di Guardiola hanno rischiato grosso, restando sotto 2-0 fino al 76' per le reti di Cash e Coutinho. Poi hanno ribaltato il match in 5 minuti, dal 76' al 81', con la doppietta di Gundogan e la rete di Rodri. Contemporaneamente il Liverpool ha battuto i Wolves per 3-1. Il City chiude così a quota 93, con un punto di vantaggio sul Liverpool. Negli altri match dell'ultima giornata di Premier League: Chelsea-Watford 2-1; Brighton-West Ham 3-1; Norwich-Tottenham 0-5; Arsenal-Everton 5-1; Leicester-Southampton 4-1; Crystal Palace-Manchester United 1-0; Burnley-Newcastle 1-2; Brentford-Leeds 1-2.

