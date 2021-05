Protti: “Inzaghi allenatore all’altezza. Mihajlovic alla Lazio? Sarebbe romantico”

Igor Protti, ex attaccante di Lazio e Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb in cui analizza le varie scelte fatte dalle società per la panchina. Queste le sue parole sul passaggio di Simone Inzaghi all'Inter e sul possibile sostituto in biancoceleste: "È chiaro che l'Inter ha perso un allenatore straordinario, capace di vincere ovunque, ma Inzaghi ha dimostrato in questi anni di essere all'altezza delle situazioni e nelle condizioni, in questo caso, di continuare il grandissimo lavoro fatto da Conte. Simone è un ottimo allenatore. Mihajlovic? Sinisa ha una storia importante con la Lazio. Ha fatto il suo percorso professionale scalando i gradini e facendo sempre molto bene. Sarebbe sicuramente una soluzione interessante e anche romantica, visto il suo passato con la maglia biancoceleste".