PSG, Pochettino: "Mbappé non mi ha detto di voler andare via"

Quale sarà il futuro di Kylian Mbappé? Dopo che Leonardo ha ammesso la volontà del gioiellino francese di lasciare il PSG, il calciomercato si è infiammato. Il Real Madrid spera di arrivare al fenomeno classe 1998 che però non ha ancora preso posizione e chiarito quale sarà la sua scelta. Intanto il mister Mauricio Pochettino, in conferenza stampa alla vigilia della gara col Reims, ha dichiarato a proposito del suo numero 7: "Kylian sta preparando la partita di domani e sta lavorando molto bene, non mi ha detto che vuole andarsene da Parigi. Leonardo e il nostro presidente hanno già chiarito qual è la posizione del PSG in merito al suo futuro"