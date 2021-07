Neanche il tempo di iniziare la nuova avventura al Paris Saint-Germain per Hakimi che si presentano subito i primi problemi. L'ex Inter infatti è risultato positivo al Coronavirus ed è stato posto in isolamento. Il giocatore, che aveva avuto problemi con il Covid già a ottobre scorso, salterà la prima amichevole dei parigini contro lo Chambly in programma oggi.