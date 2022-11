Qatar 2022, l'appello del Codacons: "Boicottiamo i Mondiali!"

TUTTOmercatoWEB.com

"Non scommettete sui Mondiali in Qatar", questo il monito del presidente del Codacons Carlo Rienzo in un'intervista rilasciata ai microfoni dell'Adnkronos: "Boicottiamo i Mondiali. E’ necessario un segnale più forte. Il boicottaggio puro e semplice altrimenti non serve a nulla. Invitiamo dunque i tifosi al boicottaggio delle scommesse sportive, ed esortiamo la Snai a non accettare scommesse sui Mondiali di calcio in Qatar. Nel caso in cui la magistratura accertasse il reato di corruzione in capo al Qatar per l’ottenimento dei Mondiali, ci costituiremo parte civile”, queste le sue parole.