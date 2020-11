Radu, l'addio alla Nazionale è definitivo. Il vice ct della Romania: "Capitolo chiuso, non ha senso parlarne"

Mentre Stefan Radu sta vivendo una vera seconda giovinezza con la maglia della Lazio, in Romania si continua a sperare in un suo ritorno in nazionale. Il difensore ha lasciato la selezione nel 2013 a causa di alcune divergenze con la federazione, che si sono sommate agli infortuni che lo affliggevano in quel periodo. Il vice ct, Nicolae Dica, è intervenuto ai microfoni di Telekom Sport per mettere in chiaro la situazione e per esprimersi, una volta per tutte, sulla possibilità di rivedere Radu con la maglia della Romania: “So che è un capitolo chiuso. Non ha più senso parlarne perché ci sono stati diversi tentativi”. Tentativi sempre andati a vuoto. Stefan pensa solo alla maglia biancoceleste. La nazionale per lui ormai fa parte del passato".

