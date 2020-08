Raggi si ricandida, la gaffe di Calenda: "I romani preferirebbero un laziale". Ma poi chiede scusa...

Virginia Raggi ha annunciato che si candiderà nuovamente per essere confermata come Sindaco di Roma. La prima cittadina ha avuto il pieno appoggio di Beppe Grillo e Luigi Di Maio. È ovviamente partita la caccia a quelli che saranno i suoi oppositori nelle elezioni del 2021. Carlo Calenda di Azione si è tirato indietro. L’ex Ministro dello Sviluppo Economico ha definito la ricandidatura di Virginia Raggi “la seconda ondata” per via degli “effetti nefasti che produrrebbe sulla città. Mai vista una politica più incapace”. Fin qui tutto ok, opinione più o meno condivisibile, ma sulle pagine de La Repubblica il politico è andato oltre con una battuta fuori luogo, inopportuna e assolutamente evitabile. Calenda ha detto: “Prenderebbe non più del 10%. I romani le preferirebbero persino un laziale”. Un autogol in piena regola e non è la prima volta visto che già nel 2019 era stato Burioni a riprenderlo su Twitter. Calenda si è sempre detto di non essere tifoso e, qualora fosse vero, sarebbe meglio lasciare fuori i discorsi sulle sue romane. Insomma c’è veramente tanto di cui discutere nell’ambito politico e sarebbe più opportuno impegnarsi in questo per migliorare il paese piuttosto che litigare come dei tifosi al bar. Le sue parole hanno lasciato il segno e pronte sono state le reazioni dei tifosi biancocelesti. Calenda si è prontamente scusato dicendo di voler solo fare una battuta e ha aggiunto anche che suo fratello tifa Lazio. Scuse che, per quanto accettate, non coprono pienamente la gaffe fatta. La prossima volta magari consigliamo all’ex Ministro di cambiare termine di paragone e di lasciar fuori la società biancoceleste e i propri tifosi.

