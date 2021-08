Ranieri: “Sarri-Mourinho, che duello! Daranno entrambi qualcosa in più”

Claudio Ranieri analizza la Serie A 2021/22. Nel giorno dell'inizio del campionato italiano, l'ex allenatore di Leicester e Sampdoria è intervenuto ai microfoni de Il Messaggero. Di seguito il suo pensiero sul torneo e sulle ambizioni di Lazio e Roma, pronte ad iniziare un percorso con i nuovi allenatori Sarri e Mourinho: "Quest'anno in Serie A ci sono i migliori allenatori del regno. Mi dispiace solo che manchino Conte e Gattuso. Saremmo stati al completo. Si prepara una stagione molto interessante. Allegri, Spalletti, Sarri e Mourinho, con il loro pedigree, daranno per forza qualcosa in più alle loro squadre. Prevedo incertezza, con le sette sorelle che dovranno entrare nell'imbuto delle prime 4, e sarà spettacolo.

LE ROMANE - "Tutte e due lotteranno per entrare in Champions e penso sarà una bella stagione. Un allenatore non deve solo saper comandare ma anche aiutare e gestire i propri giocatori, entrare nella loro testa e convincerli a venirti dietro. Poi deve avere sintonia ed empatia con l'ambiente. Mourinho e Sarri tutto questo lavoro lo sanno fare benissimo. E il loro duello a Roma sarà un altro motivo di spettacolo della stagione".