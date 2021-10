Ranking FIFA, l'Italia continua a scalare posizioni: sorpassata l'Inghilterra

Vittoria dell'Europeo, terzo posto in Nations League e serie lunghissima di partite senza sconfitte: la Nazionale è in un periodo super positivo della sua storia. Un grazie speciale va rivolto al principale artefice della rinascita azzurra: Roberto Mancini. Il mister ha risollevato una squadra distrutta dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2018 portandola sul tetto d'Europa. Oggi l'Italia è al quarto posto del Ranking FIFA, dietro a Belgio, Brasile e Francia e ha appena superato l'Inghilterra in graduatoria. Di seguito le prime dieci in classifica riportate dal sito FIGC.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA

1) Belgio 1832.33 punti (-)

2) Brasile 1820.36 punti (-)

3) Francia 1779.24 punti (+1)

4) ITALIA 1750.52 punti (+1)

5) Inghilterra 1750.16 punti (-2)

6) Argentina 1738.79 punti (-)

7) Spagna 1738.79 punti (+1)

8) Portogallo 1681.73 punti (-1)

9) Messico 1672.92 punti (-)

10) Danimarca 1652.01 (-)