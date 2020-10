Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

RANKING UEFA PER CLUB - Dopo la vittoria sul Bologna in campionato, torna la Champions League e la Lazio va a far visita al Bruges. I biancocelesti, dopo il successo sul Borussia Dortmund, possono consolidare la leadership del girone della competizione. Proprio la vittoria sui tedeschi fa salire le aquile nel ranking Uefa al 37esimo posto. Una posizione che va migliorata perché proprio sul coefficiente, oltre che sulle vittorie nei campionati e nelle coppe, sono compilate le urne per i sorteggi e finire nella seconda fascia permette di evitare molte big. Ricordiamo che il ranking viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2016/17 al 20/21, ndr). A pesare in casa biancoceleste è l'assenza dalle coppe del 2016/17 altrimenti le aquile sarebbero tranquillamente state nella top 30. In vetta c'è sempre il Bayern Monaco, seguito da Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Juventus. Oltre ai bianconeri e ai capitolini le altre italiane nelle prime 100 posizioni sono Roma (16° posto), Napoli (18°), Inter (23°), Atalanta (31°), Milan (53°) e Fiorentina (80°).

