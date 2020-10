Lazio, Reina e Hoedt ci sono: nuove alternative per la difesa biancoceleste

La Lazio aveva da tempo bisogno di alternative difensive e, in questa prima uscita da titolari contro il Bologna, chi è stato chiamato in causa non ha deluso. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Pepe Reina in porta e Wesley Hoedt in difesa hanno risposto presenti, blindando il risultato con interventi decisi e decisivi soprattutto nel finale. Reina con l'esperienza da veterano che lo contraddistingue e che gli deriva da presenze importantissime nelle migliori competizioni europee, Hoedt con la voglia di rivalsa e di dimostrare che il suo contributo alla causa può darlo: la vittoria contro il Bologna passa anche per le loro prestazioni, si spera che sia una promessa per il futuro.

LAZIO, L'IDENTIKIT DI ANDREAS PEREIRA

FORMELLO, MILINKOVIC CORRE VERSO IL BRUGES

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE