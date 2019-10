Razzismo, Gravina: "In prova uno strumento che distingue le voci allo stadio"

A margine dell'evento nella sede della Rai a Viale Mazzini, che ha rinnovato il rapporto fra la Nazionale italiana e l'emittente televisiva, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto in merito alla questione razzismo: "Il nostro protocollo è molto severo. A volte però ci sono delle modalità che non consentono di intuire in maniera dettagliata i cori, come è avvenuto ad esempio ieri a Genova, quindi ci stiamo attrezzando. La sfida è sempre molto attuale, dobbiamo fare ricorso alla tecnologia. Adesso avremo un modello e un sistema che vogliamo testare in tempi rapidi, che non consentirà nessuna via di scampo. E' molto più di un VAR per il razzismo. E' in dotazione all'Antiterrorismo, una sorta di spettrometro con cui è possibile distinguere ogni singola voce. In quali campionati potrà essere utilizzato? Vedremo, per il momento ci limitiamo a sperimentarlo".

