Riecco la Serie A: tutte le partite del weekend e le probabili formazioni

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI - Finalmente, un po' di Serie A! Ritorna il campionato, ci aiuta a dimenticare per un attimo quello che sta capitando. È un tentativo di ritorno alla normalità dopo gli stop obbligati dettati dall'allarme Coronavirus. Oggi, per il recupero della 26esima giornata, alle 12:30 in campo Parma-Spal, alle 15:00 Sampdoria-Verona e Milan-Genoa. Alle 18:00 si giocherà Udinese-Fiorentina prima del big match di questa sera tra Juventus e Inter, in programma alle 20:45. Lunedì il recupero di Sassuolo-Brescia (18:00). Di seguito tutte le probabili formazioni.

SAMPDORIA-VERONA

Sampdoria (4-4-2): Audero; Berezynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. All. Juric.

MILAN-GENOA

Milan (4-2-3-1): Begovic: Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola.

UDINESE-FIORENTINA

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Stryger, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini.

JUVENTUS-INTER

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

SASSUOLO-BRESCIA

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Skrabb; Torregrossa, Balotelli. All. Lopez.

Pubblicato alle 9:25 del 8/03