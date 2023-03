RIVIVI DIRETTA - AZ Alkmaar, Jansen:"Siamo carichi per la partita. Su Immobile..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si giocherà a Roma il primo atto dell'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Lazio e AZ Alkmaar. La partita in programma per martedì alle 18.30, non sarà decisiva per il passaggio del turno, ma potrà essere utile a una delle due squadre per ottenere un vantaggio in vista del ritorno del 16 marzo in Olanda. Dalla sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma è intervenuto l'allenatore degli olandesi Pascal Jansen. Rivivi la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Hai mai fumato durante l'allenamento?

"No, non fumo, ma so che Sarri lo faceva anche quando era al Chelsea ed è una decisione sua (ride, ndr)"

Ti piace Sarri?

"Sì,è un ottimo allenatore che ha un curriculum importante e fa giocare un bel calcio alle sue squadre"

Vedi la Lazio instabile?

"Dipende da dove la guardi. Ha tantissima qualità, come si vede in Serie A"

Avete un piano per domani?

"Lo abbiamo sempre, ma anche una nostra identità. Dipenderà anche dal dinamismo della partita, abbiamo studiato bene gli avversari e sappiamo dove fargli male"

Questo porterà anche a meno possesso palla?

"Questo sarà da vedere, però penso che ci sarà equilibrio durante la partita. Poi sipende sempre come lo fai"

La Lazio è favorita?

"Parlare sulla carta è facile, ci sono sempre molti scenari, ma è ovvio che La Lazio è più avanti dell'AZ, se non gioca Immobile è meglio, ma hanno altri calciatori che lo possono sostituire"

Hai visto la partita contro la Sampdoria e il Napoli?

"Abbiamo visto anche le partite precedenti. L'assenza di Immobile cambierà poco".

Ti fa piacere giocare contro la Lazio?

"Per me è una bellissima sfida, non vedo l'ora"

Avete visto la partita contro il Feyenoord?

"Ovviamente ho visto quella partita, era prima della stagione, la Lazio ha giocato molto bene, con tante combinazioni e con un centrocampo intelligente con le scelte che faceva. Il Feyenoord ha avuto una partita molto difficile. Noi rispetto a quel periodo siamo cresciuti, domani sarà una bella sfida".

I giocatori più pericolosi della Lazio?

"Immobile"

C'è molta differenza tra Eredivise e Serie A?

"Il fattore economico influisce, ma l'età media in Italia è più alta, l'olanda è visto come un paese di sviluppo dei giovani. Resta il fatto che quella di domani sarà una bella sfida".