RIVIVI DIRETTA - Sorteggio Europa League, Lazio in prima fascia: ecco tutte le avversarie

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 13.24 - Ecco le avversarie della Lazio: Porto (H), Ajax (A), Real Sociedad (H), Braga (A), Ludogorets (H), Dinamo Kiev (A), Nizza (H), Twente (A).

AGGIORNAMENTO ORE 13.20 - Il Porto sarà una delle avversarie della Lazio. Si giocherà all'Olimpico.

AGGIORNAMENTO ORE 13.10 - Tutto pronto per l'inizio del sorteggio. Glen Stromberg e Ariz Aduriz i due ambasciatori dell'Europa League scelti per l'estrazione. Il gran cerimoniere Uefa sta per dare via al sorteggio, dopo le spiegazioni di rito.

AGGIORNAMENTO ORE 13.05 - Come per la Champions, i calendari di Europa e Conference verranno diramati domani, sabato 31 agosto.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Tra le 36 squadre ce ne sono cinque che hanno vinto la Champions (o Coppa dei Campioni): Manchester United, Porto, Ajax, Steaua Bucarest e Chelsea. Sono sei le partecipanti ad aver alzato in passato il trofeo, nelle due versioni, Coppa Uefa e Europa League: Eintracht Francoforte (1980 e 2022), Anderlecht (1983), Galatasaray (2000), Porto (2003), Chelsea (2013) e Manchester United (2017).

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 - Alle 13 via ai preliminari, poi il sorteggio, che avverrà con le stesse modalità di ieri per la Champions. Prima verranno estratte le squadre della prima fascia a cui il computer assegnerà le 8 rivali da affrontare, 4 in casa e 4 in trasferta. A scendere poi, le altre fasce. La Lazio, come ricordato in precedenza, è inserita in prima fascia.

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Fase campionato Prima giornata: 25/26 settembre. Seconda giornata: 3 ottobre. Terza giornata: 24 ottobre. Quarta giornata: 7 novembre. Quinta giornata: 28 novembre. Sesta giornata: 12 dicembre. Settima giornata: 23 gennaio 2025. Ottava giornata: 30 gennaio 2025. Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025. Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025. Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025. Semifinali: 1 e 8 maggio 2025. Finale: 21 maggio 2025 a Bilbao.

AGGIORNAMENTO ORE 12.40 - Prima fascia: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Glasgow Rangers, Eintrach Francoforte, Lazio, Tottenham, Slavia Praga.

Seconda fascia: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos Pireo, Lione, Paok Salonicco, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv, Ferencvaros.

Terza fascia: Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodoe Glimt, Union Saint-Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmoe.

Quarta fascia: Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nizza, Anderlecht, Twente, Besiktas, Riga, Steaua Bucarest, Elfsborg.

AGGIORNAMENTO ORE 12.35 - Come per la Champions, anche in Europa League da quest'anno non ci sarà più la vecchia fase a gironi. Spazio a un girone unico da 36 squadre, con le prime 8 che si qualificheranno direttamente alla fase a eliminazione diretta. Le squadre dalla nona alla 25esima andranno invece agli spareggi per gli ottavi di finale. Eliminate le ultime 8. Regole: non ci possono essere derby tra squadre della stessa nazione e ciascun club non può affrontare più di due team dello stesso Paese. Inoltre, non c’è più la protezione per le teste di serie. Si gioca anche contro squadre della propria fascia.

Oggi, al Grimaldi Forum di Montecarlo (Principato di Monaco), tocca ai sorteggi di Europa League. Si parte alle 13, nelle modalità viste ieri per la Champions. Subito dopo, intorno alle 14.30, tocca alla Conference League. Il sorteggio di Europa League (e anche quello per la Conference League) sarà visibile in diretta su Sky Sport. In streaming, sarà disponibile invece sulle piattaforme Sky Go e NOW. Diretta testuale su Lalaziosiamonoi.it.

(seguono aggiornamenti...)