RIVIVI DIRETTA - Turchia - Italia 2-3: Cristante pareggia, doppio Raspadori per la vittoria

Alle 20.45 scenderanno in campo Turchia e Italia in un match che di certo nessuno avrebbe mai voluto giocare. Mentre infatti Portogallo e Macedonia del Nord si giocheranno l'accesso ai Mondiali in Qatar nella finale playoff, le altre due nazionali giocheranno senza alcuna posta in palio. Roberto Mancini conferma solamente Donnarumma rispetto alla partita di Palermo, giocata giovedì scorso. Per il resto, ci saranno dieci nuovi titolari: in difesa torna Chiellini in coppia con Acerbi, a centrocampo c'è Tonali, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Zaniolo, Scamacca e Raspadori.

TURCHIA - ITALIA 1-3 (4' Under, 35' Cristante, 39' e 69' Raspadori)

Le FORMAZIONI UFFICIALI:

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Kabak (9' Ayhan), Demiral, Soyunku; Muldur, Tokoz (62' Ozcan), Calhanoglu (77' Sinik), Yilmaz (62' Dursun); Ünder, Akturkoglu (62' Kutlu); Unal (77' Antalyali). CT: Kuntz.

A disposizione: Bolat, Cakir, Celik, Erkin, Kokcu, Bozok.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini (76' Bastoni), Biraghi; Pessina (76' Sensi), Cristante (76' Locatelli), Tonali; Zaniolo (45' Zaccagni), Scamacca (88' Belotti), Raspadori (90' Bonucci). CT: R. Mancini.

A disposizione: Sirigu, Gollini, Lor. Pellegrini, Joao Pedro, Emerson, Barella.

ARBITRO: Jorghji (Alb); GUARDALINEE: Xhaja e Tartaraj; IV UOMO: Myftari.

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, finisce Turchia - Italia.

90' Comunicato ora l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

90' Ultima sostituzione in casa Italia: dentro Bonucci, fuori Raspadori.

88' Altro cambio per l'Italia: esce Scamacca, entra Belotti.

86' Cartellino giallo per Muldur, autore di un fallo su Zaccagni.

85' Cross di Under e colpo di testa di Dursun, Donnarumma provvidenziale!

83' Accorcia le distanze la Turchia con Dursun! Da calcio d'angolo, arriva il colpo di testa di Soyunku che si rivela essere un passaggio vincente per l'attaccante!

79' Rimane a terra Scamacca trattenuto da Ozcan: Antalyali mette la palla in out.

77' Doppia sostituzione per la Turchia: escono Unal e Calhanoglu, entrano Antalyali e Sinik.

76' Triplo cambio per Mancini: escono Chiellini, Cristante e Pessina, entrano Bastoni, Locatelli e Sensi.

72' Zaccagni duella con Kutlu, ma l'ultimo tocco è il suo. Rimessa dal fondo per la Turchia.

69' Doppietta di Raspadori e tris dell'Italia! L'assist vincente è quello di testa di Biraghi.

68' Cristante commette fallo su Unal. Nonostante le spiegazioni del calciatore della Roma, l'arbitro concede la punizione alla Turchia.

65' I tifosi si lamentano per un fallo di Chiellini su Unal al limite dell'area di rigore, per l'arbitro non c'è nulla. Dalle immagini, concedere il calcio di punizione sembrava essere la decisione più giusta.

64' La sassata di Under viene murata da Acerbi. Nel corso della stessa azione, buon intervento di Tonali che mette la palla in angolo.

62' Qualche cambio per la Turchia: fuori Tokoz, Akturkoglu e Yilmaz, dentro Ozcan, Kutlu e Dursun.

60' Ci prova da lontanissimo Scamacca, che pretende troppo da sè stesso: la palla finisce direttamente in curva!

57' Va Under sul secondo palo, la palla è irragiungibile per i compagni e si perde sul fondo.

56' Tokoz va a terra sul fallo di Cristante: l'arbitro concede il calcio di punizione alla Turchia.

55' Zaccagni verso la porta difesa da Bayindir, Soyunku lo prende a spallate: alla fine è l'attaccante della Lazio l'ultimo a toccare la palla.

54' Batte Biraghi, c'è il colpo di testa di un avversario. Ma l'arbitro ferma l'azione a fa ripartire la Turchia.

53' Zaccagni a un passo dal gol: la sua conclusione viene provvidenzialmente deviata in angolo dall'arbitro.

51' Grande tiro di Calhanoglu, Donnarumma non si fa sorprendere: grande risposta del portiere in questo caso!

50' Calcio di punizione in favore della Turchia dopo il fallo di Chiellini su un avversario. La posizione è interessante: pronto a battere Calhanoglu.

47' Dalla bandierina batte Biraghi all'indirizzo di Chiellini, Demiral allontana di testa.

45' Tutto pronto per il secondo tempo di Turchia - Italia: esce Zaniolo, entra Zaccagni.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio, finisce il primo tempo di Turchia - Italia.

45'+1' Cartellino giallo per Zaniolo, autore di un fallo su Soyunku. Calcio di punizione in favore della Turchia.

45' Provvidenziale Donnarumma sulla meravigliosa conclusione di Calhanoglu: palla in angolo.

42' Donnarumma a un passo da un errore clamoroso. Il portiere rilancia ma colpisce di testa Unal, che era nei dintorni.

39' Raddoppio degli azzurri con Raspadori. Fondamentale il pallone recuperato a centrocampo da Tonali!

36' La conclusione di Under dal limite dell'area di rigore viene murata da Cristante.

35' Pareggio dell'Italia! Cross di Biraghi che mette un pallone d'oro in area di rigore, Cristante va in rete di testa!

35' Finisce a terra Biraghi, l'arbitro dà il calcio di punizione nonostante il possesso fosse dell'Italia.

34' Zaniolo tenta di penetrare in area di rigore: prima Yilmaz, poi Akturkoglu non glielo consentono.

33' Cross di De Sciglio a cercare Raspadori, svetta Demiral che allontana.

32' L'Italia continua ad avere il pallino del gioco, ma non riesce a rendersi pericolosa per il pressing quasi asfissiante della Turchia.

28' Prolungata fase di possesso palla dell'Italia: Yilmaz interviene su Pessina. Palla all'Italia per la rimessa in gioco.

24' Gli azzurri tentano il contropiede con Zaniolo e Scamacca. Quest'ultimo chiama in causa Pessina, anticipato da Soyunku.

21' Ancora Italia pericolosa: Biraghi tenta la conclusione da posizione molto defilata, palla alta.

19' L'Italia ci prova nuovamente dalla distanza. Il tiro di Zaniolo è potente, ma poco preciso: la palla si perde sopra la traversa.

16' Zaniolo spalle alla porta chiama in causa Scamacca, che tenta la conclusione dalla distanza. Il talento del Sassuolo non inquadra la porta: la palla si perde al lato del palo.

14' Under crossa nel cuore dell'area di rigore all'indirizzo di Unal, libera Acerbi.

12' Raspadori batte dalla bandierina del corner, la girata di Chiellini è vincente ma il portiere ha subito un fallo in attacco: l'arbitro ferma l'azione.

11' Akturkoglu atterrato da Acerbi e calcio di punizione in favore della Turchia.

9' Primo cambio obbligato per la Turchia: esce Kabak, entra Ayhan.

9' Il cross di Biraghi viene intercettato da Muldur: calcio d'angolo in favore dell'Italia.

8' Problema fisico per Kabak, che viene invitato dall'arbitro a uscire momentaneamente dal campo. Sembra che l'infortunio sia muscolare, il calciatore dovrebbe esser sostituito.

7' Raspadori punta la porta, ma viene recuperato da Demiral. Per l'arbitro non c'è neanche la deviazione, riparte la Turchia.

4' Turchia in vantaggio con Under. Quest'ultimo dribbla Chiellini e sorprende Donnarumma sul suo palo: il pallone passa sotto le gambe del portiere.

3' Tonali in profondità per Zaniolo che si fa recuperare, poi finisce a terra: per l'arbitro non c'è fallo e fa proseguire l'azione.

1' Fischio dell'arbitro, inizia Turchia - Italia.

