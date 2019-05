RIVIVI LA DIRETTA - Gran Galà del calcio, Gravina: "Var? Fondamentale" - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 23.55 - Semplici e Vagnati vengono intercettati anche in mixed zone. Ultimo atto di una lunga serata di calcio. Cala il sipario sul Gran Galà.

AGGIORNAMENTO ORE 23.45 - Arriva il momento del mister spallino Leonardo Semplici: "La salvezza è stata fondamentale per una piazza come Ferrara. All’inizio sembrava difficile ottenere questo traguardo, lo abbiamo conquistato in anticipo e questo la dice lunga su cosa siamo riusciti a fare. Ho avuto una squadra competitiva, con un budget tra gli ultimi in Serie A siamo riusciti ad ottenere un risultato straordinario. Futuro? Ho un contratto anche per l’anno prossimo con la Spal, devo molto a questi dirigenti. Abbiamo fatto in 4 anni un cammino straordinario e sono riconoscente. Facendo questo mestiere, però, devo essere ambizioso. L’anno prossimo o in futuro vorrei fare dei passi in avanti. Ma si vedrà".

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Sul palco ha parlato anche il ds della Spal Davide Vagnati: "I risultati si ottengono con la dedizione, non è facile riassumere il lavoro di un direttore sportivo. In questi anni ho avuto la possibilità di costruire la squadra dalla serie C. Ho fatto scelte mirate e giuste per la nostra società. Ho cercato ragazzi con motivazioni particolari, essendo un club che non spende molto. L’unione è il nostro punto di forza, abbiamo fatto un lavoro straordinario".

AGGIORNAMENTO ORE 22.28 - Premiato Alfredo Donnarumma, capocannoniere della Serie B: "Quando sono arrivato a Brescia ho sposato il progetto. Ho altri tre anni di contratto, dopo un anno del genere ho voglia di rimanere e di confermarmi anche in Serie A".

AGGIORNAMENTO ORE 21.45 - Interviene Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sul palco: "Questo è un mondo che deve puntare sulla collaborazione, sullo stare insieme e partecipare. Serve dedizione nei processi di crescita, così il calcio potrà trarne vantaggio. Nazionale? Mancini sta facendo un ottimo lavoro. È un progetto importante. Noi possiamo puntare su tutte le Nazionali, che ovunque stanno arrivando fino in fondo. Chi vuole vivere il calcio italiano ha un mese di giugno importante. I nostri giocatori meritano affetto da parte dei nostri tifosi. VAR La tecnologia è elemento fondamentale nel mondo del calcio. Oltre al Var ci sono operatori, che sono uomini e possono sbagliare. La percentuale di errore si è ridotta notevolmente, abbiamo un’ottima organizzazione e stiamo facendo un gran lavoro".

Oggi, 27 maggio a partire dalle ore 21, si alza il sipario sul Gran Gala del Calcio con la consegna del Premio ADICOSP e del Premio SISSY TROVATO MAZZA. Saranno premiati Direttori e Dirigenti che si sono distinti nei vari campionati. Nella splendida cornice del Gran Hotel Ritz, toccherà a Serena Battistini e Roberta Pedrelli presentare l'evento giunto ormai alla sua seconda edizione. Ecco la lista di alcuni dei premiati: Giuseppe Pavone (Cavese); Serie A Davide Vagnati (Spal); Serie B Francesco Marroccu (Brescia); Serie C Luca Matteassi (Piacenza); Sett. Giovanile Francesco Palmieri (Sassuolo); Lnd Carlo Musa (Avellino); Calcio Femminile Sebastiano Nela (Roma); Segretario Professionista Giancarlo Palma (Sambenedettese); Premio Speciale Ace Tour Operator Riccardo Bigon (Bologna); Segretario Lnd Nicodemo Cecconi (Lecco); Stampa Tv Michele Criscitiello (Sportitalia); Stampa Sportiva Claudia Marrone (TuttoC). Il Premio Sissy Trovato Mazza, sarà assegnato a: Patrizia Panico (C.T. Nazionale Under 16) per la carriera; Calcio Femminile Claudia Di Sora (Frosinone); Calcio a 5 Francesca Mannavola (campionessa pluridecorata); Calcio & Legalità Francesco Basentini (Capo Dipartimento Amm.ne Penitenziaria e Presidente As Astrea); Sport & Legalità Claudia Cesarini (Atleta Olimpionica Fiamme Azzurre).

Pubblicato il 27/05 alle 23:55