Spal, ds Vagnati: "Lazio su Lazzari? Nessun interesse reale. E Semplici..."

Serata di prestigio al centro di Roma. Tra gli ospiti della seconda edizione del Gran Gala del Calcio c'era anche il ds della Spal, Davide Vagnati. Il dirigente del club ferrarese ha risposto sia alle domande di calciomercato che a quelle relative al futuro di mister Semplici e Alessandro Murgia, arrivato in prestito dalla Lazio: "Alessandro si è subito calato nella nostra realtà in maniera umile e intelligente. Ha fatto bene negli ultimi mesi, nel mercato di gennaio eravamo d’accordo su determinate cose. Il campionato è appena finito, ma ci sono tutti i presupposti affinché Murgia rimanga con noi. Lazzari? È con noi da tanti anni, è giusto che abbia così tanta attenzione. Al momento la Lazio non ha mostrato nessun interesse reale, vedremo nei prossimi giorni. Anche se guardando il modulo della Lazio credo si possa adattare molto bene. Futuro di Semplici? Domani ci incontreremo, penso che Leonardo abbia piacere di continuare con la Spal. Bisogna che ci siano i presupposti giusti, perché comunque abbiamo fatto tanto insieme, lui compreso, un buon lavoro e sarebbe importante non sprecarlo. Per continuare a perseguire l’obiettivo della salvezza che per una società come la nostra non è mai scontato".

VAGNATI SUL PALCO - "I risultati si ottengono con la dedizione, non è facile riassumere il lavoro di un direttore sportivo. In questi anni ho avuto la possibilità di costruire la squadra dalla Serie C. Ho fatto scelte mirate e giuste per la nostra società. Ho cercato ragazzi con motivazioni particolari, essendo un club che non spende molto. L’unione è il nostro punto di forza, abbiamo fatto un lavoro straordinario".