RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Armenia 9-1: Immobile chiude da capitano

Italia - Armenia 9-1 (7' Immobile, 9' Zaniolo, 29' Barella, 32' Immobile, 64' Zaniolo, 72' Romagnoli, 75' Jorginho (rig), 77' Orsolini, 79' Babayan, 80' Chiesa)

Qualificazione Euro 2020, gruppo J - giornata 10

Stadio Renzo Barbera di Palermo - lunedì 18 novembre 2019, ore 20:45

Formazioni:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa. A disp. Meret, Donnarumma, Acerbi, Izzo, Florenzi, Mandragora, Castrovilli, Bernardeschi, El Shaarawy, Orsolini, Belotti, Insigne. C.T. Mancini.

ARMENIA (5-4-1): Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, Calisir, Ishkhanyan, K.Hovhannisyan; Babayan, A.Grigoryan, Artak Edigaryan, Barseghyan; Karapetyan. A disp. Beglaryan, Kasparov, Voskanyan, Manucharyan, Avetisyan, Daniielian, Sarkisov, Hovhannisyan, Vardanyan, Harutyunyan, Simonyan. C.T. Khashmanian.

ARBITRO: Lopes Martins (POR)

ASSISTENTI: Ferreira Pinto Campos e Mota Almeida

IV UOMO: Carvalho Nobre.

FINE SECONDO TEMPO

93' - Fischio finale: l'Italia fa en plein e vince tutte le partite di qualificazione a Euro 2020.

91' - Bomba di Immobile, che colpisce Haroyan. Niente di grave per il difensore armeno.

86' - L'Italia continua a pressare alta, non si ferma la squadra di Mancini fino alla fine.

80' - GOL!!! Mancava solo Chiesa all'appuntamento: cross di Orsolini e grande stacco dell'esterno. Favore ricambiato dal bolognese e primo gol con l'Italia del viola.

79' - Gol dell'Armenia: bomba di Babayan su cui Meret non può nulla. Punteggio sull'8-1.

77' - GOL!!! Ottava rete dell'Italia. Chiesa imprendibile a sinistra, cross e colpo di testa di Orsolini.

76' - Esce Sirigu, esordio in Nazionale maggiore per Meret.

75' - GOL!!! E sono sette, Jorginho dal dischetto. Implacabile il centrocampista del Chelsea, che segna il quarto gol su rigore in azzurro.

74' - Grande strappo di Orsolini, atterrato in area da K.Hovhannisyan. Calcio di rigore.

72' - GOL!!! Anche Romagnoli fa festa. Goffa respinta di Airapetyan, ribadita in rete dal difensore del Milan.

68' - Secondo cambio dell'Italia: esce Bonucci, entra Izzo. Immobile diventa capitano.

67' - Grande entusiasmo al Barbera, parte la ola e uno spontaneo inno di Mameli: voglia di grande calcio a Palermo.

64' - GOL!!! Grande azione Jorginho, Immobile, Jorginho, palla al limite per Zaniolo che di forza batte Airapetyan. Pokerissimo azzurro!

60' - Contropiede dell'Italia, Chiesa pesca Tonali ma il cross del bresciano viene bloccato da Airapetyan.

59' - Sostituzione per l'Armenia: fuori A.Grigoryan, dentro Simonyan.

58' - Chiesa pesca Orsolini, sinistro secco che sfiora il palo alla sinistra di Airapetyan.

56' - Chiesa converge verso il centro e fa partire un tiro a giro fantastiche che colpisce un altro palo. Sfortunato l'esterno viola.

55' - Zaniolo passa a Immobile, che scarica per Jorginho, palla col contagiri per Di Lorenzo che non trova la porta. Italia spettacolo!

52' - K.Hovhannisyan chiude in diagonale il passaggio troppo lungo di Chiesa per Immobile.

50' - Hambartsumyan regala di testa la palla a Chiesa, fermato ancora una volta da Airapetyan.

49 - K.Hovhannisyan prova la sortita, si accentra e spara alle stelle.

48' - Bella azione di Orsolini, che recupera palla su K.Hovhannisyan: la conclusione viene ribattuta da Ishkhanyan.

45' - Primo cambio per l'Italia: fuori Barella, dentro Orsolini. Zaniolo passa nei tre di centrocampo al posto di Barella, Orsolini completa il tridente d'attacco con Immobile e Chiesa.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Finisce il primo tempo: grande Italia, malcapitata l'Armenia.

45' - L'Italia gestisce in lungo e in largo i ritmi. Scambio Chiesa, Barella, palla dietro a Immobile che prende il palo.

42' - Di Lorenzo sfonda a destra e mette al centro un pallone su cui Chiesa non arriva per un soffio. Spasmodica la ricerca del primo gol azzurro.

41' - L'Armenia prova un'offensiva, ma l'Italia esce con il possesso orchestrato da Jorginho. Non c'è partita.

38' - Percussione di Chiesa alle spalle di Hambartsumyan, che chiude con il fisico e si prende un fallo.

35' - Decimo gol azzurro per Ciro Immobile, che scavalca Belotti fermo a 9. Nel frattempo l'attaccante della Lazio ha preso un pestone: ha zoppicato per un momento, poi ha ripreso a volare.

32' - GOL!!! Ancora CIRO IMMOBILE!!! Doppietta per l'attaccante della Lazio, Zaniolo ricambia il favore. Ciro è una furia!

30' - Chiesa arriva davanti ad Airapetyan, ma il suo tiro si atmpa sul palo. L'esterno della Fiorentina vicino al primo gol con l'Italia.

29' - GOL!!! Grande palla di Bonucci per Barella che si butta nello spazio e fa tris. Che Italia!

24' - Immobile leader tecnico dell'Italia: viene incontro e produce gioco. Buono scambio con Zaniolo e conclusione parata da Airapetyan.

21' - Bonucci sbaglia in fase di disimpegno e regala la palla a Karapetyan: pallonetto a Sirigu e traversa. Che occasione per l'Armenia!

17' - Immobile prima torna indietro a difendere, poi prende la retroguardia dell'Armenia alle spalle. L'aggancio non perfetto favorisce l'uscita del portiere, che salva tutto.

13' - L'uno due dell'Italia, con la firma d'autore di Ciro Immobile, ha stordito l'Armenia, sparring partner degli azzurri.

9' - GOL!!! Stavolta Immobile è l'ispiratore: palla lunga per Zaniolo che con un tocco inganna Airapetyan. Un Ciro Immobile sontuoso!

7' - GOL!!! Italia in vantaggio, subito CIRO IMMOBILE!!! Il momento d'oro dell'attaccante della Lazio prosegue anche in Nazionale. Secondo gol stagionale con la maglia azzurra, nono totale e Belotti di nuovo raggiunto. Diciottesimo centro complessivo da agosto tra Lazio e Italia.

5' - Babayan sfonda a sinistra e calcia sul primo palo. Attento Sirigu che salva la porta azzurra.

4' - Chiesa punta Hambartsumyan, converge verso il centro e calcia verso la porta di destro. Palla troppo alta sopra la traversa.

3' - Strappo di Zaniolo, ma la palla per Immobile è troppo lunga: chiude Calisir.

1' - Calcio d'inizio dell'Italia, prima offensiva azzurra fermata dalla difesa armena.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.45 - Tutto pronto al Barbera si aspetta solo il fischio d'inizio

20.40 - Squadre disposte in campo, è il momento degli inni nazionali.

20.30 - Come in Bosnia, l'Italia indosserà il completo bianco: la maglia da trasferta che ha il nuovo disegno 'rinascimentale'.

20.15 - Sono sette i cambi rispetto alla Bosnia: Mancini rivoluziona il tridente e si affida a Immobile, capocannoniere del campionato. Ai suoi lati Zaniolo e Chiesa, mentre a centrocampo conferma in toto per il terzetto che bene ha fatto contro Pjanic o compagni. Acerbi parte dalla panchina, al suo posto Romagnoli in coppia con Bonucci, Di Lorenzo e Biraghi terzini. In porta Sirigu sostituisce Donnarumma.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Alessandro Vittori e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Armenia, decima e ultima giornata del girone J di qualificazione a Euro 2020. La Nazionale di Roberto Mancini insegue l'en plein, l'undicesima vittoria consecutiva (amichevole con gli USA di novembre 2018 inclusa), dopo aver già battuto il record di successi di un mito come Vittorio Pozzo. Ciro Immobile parte dal primo minuto e per lui l'obiettivo è il contro-sorpasso sull'amico concorrente Andrea Belotti: il Gallo si è portato a 9 gol azzurri contro la Bosnia, l'attaccante biancoceleste è a quota 8 e vuole sfruttare la partita contro l'Armenia per incrementare il bottino.

Pubblicato il giorno 18/11/19 alle ore 22:30