RIYAD - Lazio, Lotito incontra il presidente dell'Al Shabab - FOTO

RIYAD - Incontro tra presidenti, tra numeri 1 delle rispettive società: il presidente Claudio Lotito e il presidente Khaled Al Baltan. Lazio e Al Shabab. Chiamatela pure cortesia per gli ospiti. L'Al Shabab, infatti, ha messo a disposizione della Lazio - per questi tre giorni di Supercoppa italiana in terra araba - i proprio campi di allenamento. Dopo essersi affrontatate in quel di Marienfield durante il ritiro estivo (5-1 per la Lazio), a quanto pare le squadre sono rimaste in ottimi rapporti. A testimoniarlo l'incontro al termine dell'allenamento di oggi fra i due presidenti, prontamente ripreso dai canali ufficiali della società biancoceleste: "Al termine dell'allenamento odierno, il presidente Claudio Lotito ha incontrato il presidente dell'Al Shabab, Khaled Al Baltan".

🤝 Al termine dell’allenamento odierno, il Presidente Claudio Lotito ha incontrato il Presidente dell’ @AlShababSaudiFC Khaled Al Baltan pic.twitter.com/LjkwXJuJqi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 21, 2019

