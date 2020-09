Roma, confermata la rottura del crociato per Zaniolo

Non arrivano buone notizie da Villa Stuart, dove in mattinata Nicolò Zaniolo si è presentato per le visite al ginocchio dopo l’infortunio di ieri sera in Nazionale. Viene confermata la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore della Roma sarà costretto così ad un altro lungo stop. Era rientrato ad inizio estate dopo il primo infortunio (ginocchio destro), capitato a gennaio. Ieri sera era uscito al 40' durante la sfida contro l'Olanda. Domani verrà subito operato. Tempi di recupero che saranno valutati tra i 4 e i 6 mesi.

