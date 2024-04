Roma, De Rossi su Ndicka: "Ci segnalavano un infarto, poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

De Rossi è tornato a parlare di Evan Ndicka. Dopo l'episodio accaduto nella sfida contro l'Udinese e qualche giorno di accertamenti in ospedale, le condizioni del difensore della Roma sono migliorate e sta bene. Nella conferenza stampa pre Milan, il tecnico giallorosso ha spiegato la situazione chiarendo quanto successo al BluEnergy Stadium. Queste le sue dichiarazioni: "Ndicka sta bene ed è la cosa più importante. Penso che ognuno ne tragga l'insegnamento che vuole trarne se c'è. Abbiamo ricevuto complimenti per una cosa normale. Abbiamo fatto quello che ci sembrava automatico fare. Se qualcuno vuole trarne un insegnamento vuol dire che siamo marci come società. Qualcuno ha visto anche che ci volevamo marciare. Il ragazzo dell'elettrocardiogramma ci disse che stava avendo un infarto in corso, quindi quando c'è quel dubbio non ti permette di continuare. Non ci sono insegnamenti, ma solo momenti in cui fare ciò che è normale. Per rispetto di tutti non c'era possibilità di continuare. Noi siamo stati molto uniti in questo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, non c'era uno che volesse continuare a giocare. Bello che ci siamo riscoperti famiglia in questi momenti e non solo quando vinciamo le partite".